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Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

Adana'da babaanneleri Zeynep Tunca (62) ile sahilde yürüyüşe çıkan Almila Tunca (2) ve Mehmet Yasin Tunca (7) kardeşlere, U.A.'ya ait Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpek saldırdı.

DHA | 25.03.2019 - 09:29..
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Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Almila ölümden döndü. Kardeşi Mehmet Yasin köpeğin saldırısında kolundan yaralanırken, Almila'nın başı ve vücudunun birçok yeri parçalandı.

'BİR ŞEY YAPMAZ' DEDİĞİ KÖPEĞİ, KÜÇÜK KIZI PARAMPARÇA ETTİ

Köpek ilk olarak Tunca'nın torunlarından Mehmet Yasin Tunca'ya saldırıp, kolundan yaraladı. Köpeğin sahibi U.A., bir daha saldırmayacağını söylemesine rağmen, hayvan bu kez  Almila Zeynep Tunca'ya saldırdı. Köpek, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdığı küçük kızın birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı.

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

'HER TARAFINI ISIRDI'

Şok yaşayan babaanne Zeynep Tunca, torununun öldüğünü zannettiğini belirterek, "Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Büyük torunuma saldırdı kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı. Durduramadım. Sahibi müdahale etmedi. Son bir çabayla torunumu köpekten kurtardım. Kucağıma aldım ve oradan kaçırdım" dedi.

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

'TORUNUM ÖLDÜ SANDIM'

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarını anlatan babaanne Zeynep Tunca, şoka girdiğini ve torununun öldüğünü zannettiğini belirtti. ''Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı, durduramadım. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. En sonunda dedim ki 'Torumun öldü, kafası koptu' diye düşündüm. Son bir çabayla torunumun ceketinin düğmelerini koparttım. Köpekten onu kurtardım. O anda ben torunumu kucağıma aldım ve oradan kaçırdım.''

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

'KIZIM PARAMPARÇAYDI'

Olayın yaşandığı gün Yumurtalık dışında olduğunu belirten baba Ahmet Tunca ise telefon gelir gelmez hastaneye gittiğini ve gördüğü manzara üzerine yıkıldığını söyleyerek, özetle şöyle konuştu:
"Babam aradı. 'Çocuklarına köpek saldırdı' dedi. Çok korktum. Oğlum sadece kolundan yaralanmıştı. Ama kızımın her yeri paramparçaydı. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kızım fiziki açıdan çok şükür toparlanmaya başladı. Ama 5 dakikadan fazla uyuyamıyor.''

Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü



Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki kız ölümden döndü

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