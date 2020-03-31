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Röveşata nedir

Röveşata, futbolcunun havadan gelen topa havada müdahale etmek için ayaklarını havalandırıp kendisini geriye ve yere doğru atarak ayaklarıyla topa makas gibi vurmasına denir.

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Röveşata nedir

Röveşata, en fazla futbolda kullanılan bir terimdir.

Bunun yanında topla oynanan diğer oyunlarla da kullanılır.

Röveşata genel olarak havada ters parende atıldığı sırada tek ayakla topa vurmayı ifade eder.

Röveşata kavramı dilimize İtalyancada aynı anlamda olan "rovesciata" kelimesinden geçmiştir.

Röveşata nedir

FUTBOLDA RÖVEŞATA NASIL OLUR?

Futbolda yapılan röveşata, oyunda pas atma, topun kaleden uzaklaştırılması ya da rakip kaleye şut çekilmesi şeklinde kullanılabilir.

Futbol maçı sırasında röveşata hareketinin faydalı olacağı 2 durum vardır.

Defansta oynayan oyuncunun yüzü kendi kalesine dönük olduğu zaman, topu rakip kaleye gönderme olanağı bulamadığında, röveşata hareketi yapılarak topun uzaklaştırılması mümkün olabilir.

Bunun dışında futbolda forvet oyuncusunun rakip kaleye sırtı dönük olduğu halde, topu kaleye göndermek istediğinde röveşata hareketi yapılabilir.

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