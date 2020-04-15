RTÜK'ten FOX TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında FOX TV hakkında hazırlanan uzman raporunu gündemine aldı.

Toplantıda, Fatih Portakal'ın FOX ekranlarında 30, 30 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumlar değerlendirildi.

Üst Kurul, değerlendirmeler sonucunda Portakal'ın, toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

3 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, …Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verdi.

AYNI İHLAL OLURSA YAYIN LİSANSININ İPTALİ

RTÜK Kanunu'na göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

HALK TV, HABER GLOBAL VE TELE 1 HAKKINDA KARAR

Üst Kurul, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da görüştü. “Gün Başlıyor” isimli programda Can Ataklı’nın, “Niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine.” şeklindeki ifadeleri, Üst Kurul'da toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek, TELE 1’e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.

Üst Kurul, Halk TV’de yayınlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” isimli programda yayın konuğu Ali Demirsoy’un dile getirdiği bazı sözlerin, insan onurunu zedeleyen ifadeler olduğuna karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı.

Konuk Demirsoy canlı yayında, “… oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın, ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz.” ifadelerini kullanmıştı.

Üst Kurul'da bir başka yaptırım da canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle uygulandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi.