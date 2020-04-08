RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” diye yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gündemindeydi.
Bakan Koca’nın basın toplantısındaki bilgileri yanlış aktaran Halk TV, cezadan kurtulamadı.
İDARİ YAPTIRIM KARARI ALINDI
Ekrana yansıyan büyük yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı.
Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.