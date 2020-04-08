RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Prof. Dr. Ali Demirsoy koronaya çözüm olarak katliamı gösterdi ve bunun adının bilim olduğunu öne sürdü.

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19 yaşındaki pazarcı: Genç adamı evde tutamazsın

Şişli Fulya semt pazarında çok sayıda 20 yaş altı genç, hem yasağa uymadı hem de maskesiz satış yaptı. Pazarcılardan biri ise "Genç adam yani kanı kaynıyor, evde duramaz." diyerek kendisi savundu.