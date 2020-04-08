taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.783
Euro
7.4002
Altın
1648.65
Borsa
92884.06
Gram Altın
361.054
Bitcoin
49099.78

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

601 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyuran Halk TV’ye, RTÜK tarafından idari yaptırım uygulandı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüsten etkilenen sağlık çalışanlarının sayısını, izleyicilerine “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” diye yansıtan Halk TV’nin raporu, bugünkü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gündemindeydi.

Bakan Koca’nın basın toplantısındaki bilgileri yanlış aktaran Halk TV, cezadan kurtulamadı.

İDARİ YAPTIRIM KARARI ALINDI

Ekrana yansıyan büyük yanlış, RTÜK izleme uzmanlarının raporlarına yansıdı.

Yayında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarıldığı şeklindeki raporu değerlendiren Üst Kurul, tespit edilen kusuru yerinde bularak Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

İlginizi Çekebilir
Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru
Samsun'da yaşayan çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu.
Katliamla virüsü bitireceğine inanan profesör
Prof. Dr. Ali Demirsoy koronaya çözüm olarak katliamı gösterdi ve bunun adının bilim olduğunu öne sürdü.
Esenyurt'ta patlamanın gerçekleştiği daire harabeye döndü
On katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası bina içi ve daireler görüntülendi.
200 lira alacağı için arkadaşını hastanelik etti
Karaman'da, tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi sopayla dövdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
871
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
413
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
347
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
414
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
410
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
207
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir