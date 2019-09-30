Ruh sağlığı koruma rehberi: Taş Olsa Çatlar

Çağımızın bize dayattıkları ile hayallerimiz arasında gidip gelmek ruhumuza derin yaralar açıyor. Bu yaralar çoğaldıkça ruhsal çöküşler, depresyonlar, yorgunluklar hayatımıza giriyor. Yaşamaya olan isteğimiz, hevesimiz bitiyor. Aslında bu durumu insanın sırtına giren dayanılmaz bir ağrı gibi hastalık hali olarak düşünebiliriz; ama birçok insan ruhsal problemlerini hayatın bir parçası olarak görüyor. Mark Freeman “Taş Olsa Çatlar” ile fiziksel form gibi zihinsel kondisyonun da zaman içinde, belirli tekniklerle güçlendirilebileceğine dair eğlenceli çizimleri ve egzersizleriyle pozitif bir rehber sunuyor.

TAŞ OLSA ÇATLAR





“Ruh sağlığı... Kendin olmaktır!”

Yaşamak güzel şey… Doğru yerde doğru insanlarla ve doğru işi yapıyorsan yaşamın her zerresinden tat alırsın; ancak bu çokta kolay değil. Hayattaki doğrular azaldıkça mutluluk da azalıyor. Mutluluk azaldıkça ruhsal çöküşler başlıyor. Yani mutluluk, hayatımızdaki doğruları çoğaltarak geliyor bize. Ayağımız bir yanlışa takıldığında dengemiz kaybolduğunda maalesef ki devamı geliyor ve yere çakılmak kaçınılmaz oluyor. Daha az endişe, suçluluk, öfke ve üzüntü hissetmek istiyoruz. Takıntılarımızdan kurtulup özgürleşmeyi hayal ediyoruz. Yalnız kalmak, yalnızlaşmak korkulu rüyalarımız oluyor. Kaybetmek… Her gün onlarca kez olsa da, aynı şiddette yıkımı yaşıyoruz. “Taş Olsa Çatlar” ile yaşamın güzel sokaklarını keşfedebilirsiniz.

MARK FREEMAN VE RUH SAĞLIĞI

Mark Freeman, uzun yıllar psikolojik problemler ile savaşmak zorunda kaldı. Bu zorlu zamanda kendini ve hayatını sorgulayan ve yolunu kaybeden Freeman, yaşadıklarını birer tecrübeye dönüştürmeyi başardı. Psikolojik çöküntülere kendini kaptırmadan bu buhrandan kurtulup akıl sağlığı mentörü oldu. Freeman, iç sesini susturmak, acı ve stresten kaçmanın imkânsızlığına vurgu yapıyor. Kaçmak yerine savaşmak ve güçlenmeyi öneriyor. Özellikle denge ve odaklanma kapasitemizi geliştirmemiz gerektiğini öneriyor ve bunu yollarını okuyucuya sunuyor. Zekâ, şefkat ve tecrübe derinliğiyle yaşamın her evresinde karşılaşabileceğimiz pek çok hastalıktan, diğer yöntemler başarısız olsa bile nasıl iyileşebileceğimizi anlatıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Freeman’ın yenilikçi yaklaşımı, çeşitli iyileştirici teknikler, farkındalık, dikkat eğitimi, akran desteği, mizah ve sağduyuyu kullanıyor.”

Kitap hakkında bazı yorumlar şöyle:

“Mark Freeman, endişeli zihinleri sakinleştirmek için işe yarar uygulamalar, yaratıcı alıştırmalar ve ilham veren stratejilerle dolu dolu bir yol haritası çizdi.”

- Mark Wolynn, Seninle Başlamadı’nın yazarı

“Akıl sağlığına olan bu mantıklı ve son derece pratik yaklaşım, yaygın hale gelen korku temelli düşünceye karşı harika bir panzehir sunuyor. Freeman’ın alıştırmalarından bazılarını deneyin; uzun süredir devam eden duygusal engellerin bile ne kadar kolay kalkacağına şaşıracaksınız!”

- Gail A. Hornstein

“Akıl sağlığı ve zindelik üzerine bugüne kadar okuduğum en iyi kitap. Mark güvenilir bir arkadaş, düşünce ortağı ve danışman oldu. Bu kitap, daha zengin, daha dolu ve daha canlı bir yaşam sürdürmek için bir bilgi hazinesi ve uygulanabilir adımlar rehberi. Gerçekten daha fazla tavsiye edemezdim.”

- Brad Stulberg

Taş Olsa Çatlar

Mark Freeman

Timaş Yay.

S.: 304

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Sonay Karaman

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