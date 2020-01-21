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Ruhani: ABD, İsrail'in politikalarını uyguluyor

Hasan Ruhani, ABD'nin attığı adımlarla kendi halkına zarar verdiğini ve İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldiğini söyledi.

AA | 21.01.2020 - 16:20..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile bir araya geldi.

Ruhani burada ABD'nin Tahran ve Karakas yönetimiyle ilgili politikalarını eleştirdi.

"ABD KENDİ HALKINA ZARAR VERİYOR"

ABD'nin baskılarına karşı Venezuela'nın yanında duracaklarını belirten Ruhani, "ABD, bağımsız halklara ve ülkelere karşı hareket ediyor. Bu adımlarla kendi halkına da zarar veriyor. ABD, İsrail'in politikalarını uygulayan bir yönetim haline geldi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran ve Venezuela'nın maden, enerji, santral, bilim ve teknoloji alanında iş birliğini geliştirebileceğini sözlerine ekledi.

ARREAZA TEŞEKKÜR ETTİ

Arreaza da İran'ın Venezuela'ya desteği dolayısıyla teşekkür etti. Beraberindeki heyetle pazar akşamı Tahran'a gelen Arreaza dün de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

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