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Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor

Koronavirüs salgını, Tahran ile Washington'ı karşı karşıya getirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'yi korku virüsü yaymakla suçladı.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 18:06..
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Çin'den yayılan koronavirüs, İran ile ABD arasında tartışma konusu oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejiminin virüs salgını hakkında gerçekleri gizlemiş olduğu iddiaları nedeniyle endişe duyuyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD İLE İRAN ARASINDA KORONAVİRÜS TARTIŞMASI

Pompeo, Tahran yönetimini gerçekleri uluslararası kamuoyuna açıklamaya çağırmıştı. Gelişmeler üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Pompeo'ya yanıt verdi.

Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor

"ABD, KORKU VİRÜSÜ YAYMAYA ÇALIŞIYOR"

"Amerika'nın koronavirüsün üzerine korku denilen yeni bir virüs çıkarmasına izin vermemeliyiz." diyen Ruhani, halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulundu.

Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor

Salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirten Ruhani, "Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir." dedi.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nda koronavirüs tespit edildi haberi

Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor

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