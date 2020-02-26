1 Tüm İran uçuşları iptal edildi Kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil tüm İran uçuşları iptal edildi.

2 Ruhani: ABD korku virüsü yaymaya çalışıyor Koronavirüs salgını, Tahran ile Washington'ı karşı karşıya getirdi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'yi korku virüsü yaymakla suçladı.

3 ABD'de 6 yaşındaki kız çocuğuna kelepçeli gözaltı Öğretmenine tekme atan öğrenci Kaia R., bir polis memuru tarafından kelepçelenerek polis aracına bindirildi. O anların görüntüleri ise aile tarafından paylaşıldı.

4 7 PKK'lı terörist öldürüldü Türk askeri tarafından, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

5 Yunan büyükelçiden Kılıçdaroğlu'na ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni makamında kabul etti.

6 Bakan Zümrüt Selçuk Koruyucu Aile Programı'na katıldı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koruyucu Aile Programı'na katılan Bakan Selçuk, son 18 yılda sosyal devlet ilkesinin sahada hissedilen, gözle görülen bir gerçek haline geldiğini söyledi.