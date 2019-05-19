Ruhani: İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir

Başkent Tahran'da verilen iftarda sanatçılarla bir araya gelen Ruhani, ABD ile yeniden müzakere ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ABD ile yeniden müzakere tartışmalarıyla ilgili olarak, "Müzakere ehliyiz fakat karşı tarafın (ABD ve bölgedeki müttefikleri) bizi müzakere masasına çekeceği yönündeki iddiaları kuruntudan ibarettir. Dünyanın tüm bilgili güçleri arkasında dursa dahi böyle bir müzakereyi yapmaya hazır değiliz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ÇOK ÇETİN"

Suudi Arabistan, müttefikleri ve İsrail'in, ABD'yi müzakereleri durdurmaya mecbur bıraktığını aktaran Ruhani, şunları söyledi:

"İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir. Bu konuda gücü ve kabiliyeti vardır. İran dünyanın 6 büyük gücüyle (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) başarılı şekilde müzakere etme güce sahiptir."

Ülkede en büyük ekonomik sorunu, toplumdaki sabit gelirli vatandaşların yaşadığını dile getiren Ruhani, hükümetin, ihtiyaçların temini ve memur ile işçi maaşlarının yükselmesi için çaba göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Önümüzde çok çetin günler var ancak tüm zorluklara rağmen gelecekten ümitliyiz." ifadelerini kullandı.