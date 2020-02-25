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Ruhani: Koronavirüs davetsiz misafir gibi geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde 16 kişinin ölümüne yol açan koronavirüse "davetsiz misafir" benzetmesi yaptı.

AA | 25.02.2020 - 11:51..
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Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs, İran'da 16 kişinin ölümüne neden oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

KORONAVİRÜSE "DAVETSİZ MİSAFİR" BENZETMESİ

Ruhani, ülkesinde de 16 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsü "davetsiz misafire" benzetti.

Ruhani: Koronavirüs davetsiz misafir gibi geldi

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. Koronavirüs davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.

KARA BORSA UYARISI

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin kara borsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu.

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