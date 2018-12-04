Ruhani: Nükleer anlaşmayla İran 2 sene nefes aldı

Ülkenin kuzeyindeki Simnan eyaletini ziyaretinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Ruhani, buradaki konuşmasında ABD ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmayı savundu.

ABD ile masaya oturmalarının ona güvendikleri anlamına gelmediğini dile getiren Ruhani, İran'ın devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni zamanında dönemin Dışişleri Bakanı'nın Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin hükümetiyle 2 sene müzakere ettiğini hatırlattı.

"ÜLKEMİZE MİLYARLARCA DOLAR SERMAYE GİRDİ"

Hiçbir zaman ABD'ye yüzde yüz güvenmediklerini belirten Ruhani, yapılan anlaşmayı savunarak şunları söyledi:

"ABD ile nükleer müzakere doğruydu. İran'ın tüm makamları bunun doğruluğunu teyit etti. Nükleer anlaşmanın faydalarını 2016 ve 2017 yıllarında gördük. Bankacılık, gemicilik, petrol, petrokimya ve çelik sektörünün önü açıldı. Nükleer anlaşmayla ülke 2 sene nefes aldı ve milyarlarca dolar sermaye girişi oldu"





"HALKIMIZIN İZZETİNİ KORUMAK İÇİN REDDETTİM"

Anlaşmadan önce günde 1 milyon varil petrol ihraç ederken bunu 2 milyon 500 bin varile çıkardıklarını kaydeden Ruhani, "Ancak anlaşmanın taraflarından biri çekildi ve biz de 2014-2015 öncesi şartlara geri döndük." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşmadan önce dünyanın İran'ı kınadığını, bugün ise ABD'ye karşı duruş sergilediğini dile getirdi.

Ruhani ayrıca, ABD'nin bu sene 8 defa doğrudan 3 kere de dolaylı yoldan müzakere talebinde bulunduğunu aktardı ve "Müzakere taleplerini halkımızın izzetini korumak için kabul etmedim." dedi.