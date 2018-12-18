Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye geliyor.

ÜST DÜZEY TEMAS

Ruhani’ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.



Ruhani, Türkiye temasları kapsamında, iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konseyi'ne de katılacak.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.