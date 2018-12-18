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Ruhani Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Ankara'da olacak.

AA | 18.12.2018 - 12:17..
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Ruhani Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Türkiye'ye geliyor.

ÜST DÜZEY TEMAS

Ruhani’ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.

Ruhani, Türkiye temasları kapsamında, iki ülke lideri başkanlığında toplanacak  5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konseyi'ne de katılacak.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda  ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

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