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Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüklerini söyledi ve hatalı bir eylem yapıldığını kabul etti.

AA | 12.01.2020 - 11:23..
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Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Görüşmede İran’ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusunun ele alındığı vurgulanırken, "Ruhani, Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ruhani, 176 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili İran adına özür diledi. Ruhani, trajedinin, ülkesinin hatalı eylemleri yüzünden meydana geldiğini tamamen kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

ZELENSKİY, CENAZELERİ İSTEDİ

İran yetkililerinin, uçağın düşürülmesinde suçlu olan kişileri sorumlu tutacağı belirtilen açıklamada, "Zelenskiy, olayda hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarına ait cesetlerin en kısa sürede ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ruhani, Ukrayna'dan özür diledi

TAZMİNAT ŞARTLARINI İÇEREN NOTA

Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının İran'a olayla ilgili tazminat şartlarını içeren nota vereceği kaydedildi.

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