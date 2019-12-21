taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Ruhani'den ABD'ye yaptırım yorumu: Vazgeçecekler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının yasa dışı olduğunu belirterek, ”Bir gün İran’a yönelik yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar.” dedi.

İHA | 21.12.2019 - 14:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmesinin ardından bugün, üst düzey Japon askeri yetkililer ile bir araya geldi.

ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına devam edemeyeceğini ifade eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ”Bir gün İran’a yönelik yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar.” dedi.

'ABD İLE SORUNLARI KONUŞMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ'

ABD ile sorunları konuşmaktan çekinmediklerini vurgulayan Ruhani, bunun ancak kendilerine karşı uygulanan yaptırımlardan vazgeçilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti. Ruhani, “Suçluyu ödüllendiremeyiz ancak suçlu hatasını anlar ve düzeltmek isterse yolu da kapatmayız.” ifadelerini kullandı.

Ruhani'den ABD'ye yaptırım yorumu: Vazgeçecekler

""İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

ABD’nin İran’a yönelik ağır yaptırımları karşısında çözüm yolu bulmak zorunda olduklarını vurgulayan Ruhani, “Japonya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu iradenin Japonya’da da olduğunu görüyorum. Önümüzde ABD’nin uyguladığı ve BM’nin 2231 sayılı kanuna aykırı olan yasa dışı yaptırımları dışında ilişkilerimizi geliştirmek için bir engel yok.” şeklinde konuştu.

"KAPIMIZ JAPONYA'YA AÇIK"

Japonya ile kurulan ilişkilere üçüncü ülkelerin müdahil olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Ruhani, ”İran’ın kapıları Japonya devletine ve şirketlerine her zaman açıktır.” dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

329
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

416
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

85
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

61
Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

Çiftlik Bank'tan sonra bir de Arsa Bank çıktı

126
Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

103
İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir