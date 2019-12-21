Ruhani'den ABD'ye yaptırım yorumu: Vazgeçecekler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmesinin ardından bugün, üst düzey Japon askeri yetkililer ile bir araya geldi.

ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına devam edemeyeceğini ifade eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ”Bir gün İran’a yönelik yasa dışı yaptırımlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar.” dedi.

'ABD İLE SORUNLARI KONUŞMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ'

ABD ile sorunları konuşmaktan çekinmediklerini vurgulayan Ruhani, bunun ancak kendilerine karşı uygulanan yaptırımlardan vazgeçilmesi ile mümkün olabileceğini belirtti. Ruhani, “Suçluyu ödüllendiremeyiz ancak suçlu hatasını anlar ve düzeltmek isterse yolu da kapatmayız.” ifadelerini kullandı.

""İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

ABD’nin İran’a yönelik ağır yaptırımları karşısında çözüm yolu bulmak zorunda olduklarını vurgulayan Ruhani, “Japonya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu iradenin Japonya’da da olduğunu görüyorum. Önümüzde ABD’nin uyguladığı ve BM’nin 2231 sayılı kanuna aykırı olan yasa dışı yaptırımları dışında ilişkilerimizi geliştirmek için bir engel yok.” şeklinde konuştu.

"KAPIMIZ JAPONYA'YA AÇIK"

Japonya ile kurulan ilişkilere üçüncü ülkelerin müdahil olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Ruhani, ”İran’ın kapıları Japonya devletine ve şirketlerine her zaman açıktır.” dedi.