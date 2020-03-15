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Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerine ABD yaptırımlarına uymama çağrısı yaptı

AA | 15.03.2020 - 04:34..
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Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın

İran, ülkede yüzlerce ölüme neden olan koronavirüse karşı geç de olsa önlemlerini artırdı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dünya liderlerine, mevcut global durumda ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara uyulmaması çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, dünya liderlerine yazdığı mektupta yeni tip koronavirüse karşı mücadele için bölgesel ve küresel ortak çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"KORONAVİRÜS, BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Koronavirüs krizinin tehlikeli ve büyük olduğuna işaret eden Ruhani, hiçbir ülkenin bunu tek başına yönetemeyeceğini belirtti.

Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın

"ABD YAPTIRIMLARINA UYMAYIN"

ABD’nin, İran’a yaptırım kapsamında 100 adım attığını, yaklaşık 1200 İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini hatırlatan Ruhani, liderlerden ABD yaptırımlarına uymamalarını ve sağlıkla ilgili protokollerin hayata geçirilmesini istedi.

İRAN EKONOMİSİ, 200 MİLYAR DOLAR ZARARDA

Ruhani, yaptırımların İran ekonomisine 200 milyar dolar zarar verdiğini ve bunun uluslararası sözleşmeler ile insani ilkelere aykırı olduğunu savundu.

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