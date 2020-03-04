Ruhani'den koronavirüs itirafı

Çin'de ortaya çıkarak, dünya genelinde yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs, İran'da da can almaya devam ediyor.

Türkiye'nin sınırdaki komşusunda yüzlerce kişide bu vüris tespit edilirken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den, salgın ile ilgili açıklama geldi.

"VİRÜS NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI"

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı." dedi.

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TAHRAN'DA TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Öte yandan, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri de İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor. Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunuyor.