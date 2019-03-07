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Ruhani sosyal medya yasağına karşı çıktı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesinin ülkesini zor duruma soktuğunu belirtti.

AA | 07.03.2019 - 11:53..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesinin ülkesinin geri kalmasına sebep olduğunu belirtti.

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GERİ KALIYOR

Entekhab haber sitesine göre, Geylan eyaletinin merkez kenti Reşt'te konuşan Ruhani, "Bugünün dünyası değişim ve gelişim halindedir. Günden güne kalkınma yolunda ilerlemektedir. Sosyal medyaya erişimin engellenmesi günümüz dünyasından geri kalmaya sebep olmaktadır." dedi.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram, yargı tarafından nisan ayında engellenmiş, yine yüzde 23'le ikinci sırada en çok kullanılan sosyal medya hesabı Instagram'a da ocak ayında erişim engeli kararı getirilmişti.

Ruhani sosyal medya yasağına karşı çıktı

ŞİFRE KIRICILARLA GİRİŞ YAPILIYOR

Instagram hakkındaki karar, henüz uygulamaya konulmadı. İran'da internet kullanıcıları, Twitter ve Facebook gibi erişimi yasak olan sitelere şifre kırıcılarla giriş yapıyor.

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