Ruhat Mengi, Çin'deki video ile Türk polisini suçladı

Çin'de, polisten indirilen bir şüpheli, iki polis tarafından dövüldü.

Yere düşen şüpheliyi acımasız bir şekilde tekmeleyen sivil polisler, kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntüler, Twitter üzerinden yayılmaya başladı.

Türk polisini karalamak için fırsat kollarcasına bekleyen Ruhat Mengi ise görüntüleri paylaşarak İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu.

"POLİSİNE GÜVENEMEYEN MİLLET KİME GÜVENSİN"

Polislerin Türk olduğunu sanan Mengi, "Polis bunu yapamaz! Yapan polisler ceza almalıdır. Düşmana vurur gibi vuruyorlar gencecik çocuğa. Polisine güvenemeyen millet kime güvensin" ifadelerini kullandı.

Ruhat Mengi, yüzlerce takipçisi tarafından uyarılsa da Türk polisine yönelik sözleri nedeniyle özür dilemedi, paylaşımı silmedi.