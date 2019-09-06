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Ruhsal özgürlüğü arayanlara: Bırak ve Rahatla

Pedagog Adem Güneş, “Bırak ve Rahatla” kitabında ruhsal özgürlüğe kavuşmak isteyenlere altı haftalık bir yöntem öneriyor.

Özel İçerik | 06.09.2019 - 11:47..
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Adem Güneş

Yaşadığımız zaman içerisinde özgür olmak neredeyse imkânsız. Hayatın keşmekeşi bizi adeta görünmez demirden kafesler örüyor. İş ortamı, ev, aile derken öyle oluyor ki, kendi hayatımız başkaları için yaşadığımız bir hapishaneye dönüşüyor. Kendimizden çok başkalarını düşünmekten kendimiz olmayı unutuyoruz. “Neden bu dünyaya geldim?” “Neden bu işte çalışıyorum?” “Neden bu kişiyle evlendim?” gibi sorular arttıkça görünmez demirden parmaklıkların sayısı artıyor ve böylece özgürlük düşüncesinden gün gün uzaklaşıyoruz. Pedagog Adem Güneş, “Bırak ve Rahatla” kitabı ile duygularını onarmak ve ‘gerçek kendiliğini’ bulmak isteyen herkese rehber oluyor.

Ruhsal özgürlüğü arayanlara: Bırak ve Rahatla

BIRAK VE RAHATLA

Pd. Güneş, “Bırak ve Rahatla” kitabı ile yıllarca içimizde birikmiş olumsuz hislerden kurtulmanın yollarını anlatıyor. Hislerimiz hayatımızı nasıl yaşayacağımıza yön veriyor. Duygularımız ve düşüncelerimiz o kadar güçlüdür ki bazen kontrol etmek zor olabiliyor. Ancak, yaşadığımız hayata hislerimiz yön veriyor ve yönetiyor. Eğer gerçekten iyi hissetmiyorsak iyi düşünmenin bir hükmü olmuyor. Bazen kendimizden ve duygularımızdan kaçmak için türlü yollara başvururuz. Ancak bu kaçış kesin bir çözüm olmuyor. Pd. Güneş, bugünün insanının gündelik hayatta sık sık hissettiği daralmalar, iç sıkıntıları veya öfke patlamaları, mutsuzluk duygularının alt sebeplerine inen bir bakış açısı sunuyor.

Ruhsal özgürlüğü arayanlara: Bırak ve Rahatla

RUHSAL ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMANIN YOLLARI

Yaşamın içinde her an farklı bir hisle düşünürüz. Duygu olmadan insan olmak pek mümkün değil. Yaşadığımız zorluklar yıllarca içimizde birikiyor. Görmek istemediğimiz acılar, değersizlik duyguları, dirençler, farkında olmadan kullandığımız savunma mekanizmaları bize ağır bir yük.  Pd. Güneş’e göre eğer istersek bu döngüden kurtulmak mümkün. Pd. Güneş, ”Bırak ve Rahatla” kitabı ile yeni bir kişisel farkındalık yöntemi öneriyor. “Yıllarca içimizde birikmiş olumsuz hislerden kurtulmak, ancak o hisleri ‘bırakmak’ ile mümkündür.” Diyor. Peki ama nasıl? Pd. Güneş, altı haftalık bir yöntem ile bunun mümkün olduğunu söylüyor.

Ruhsal özgürlüğü arayanlara: Bırak ve Rahatla

Bırak ve Rahatla

Adem Güneş

Timaş Yay.

S.: 288

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Sonay Karaman

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