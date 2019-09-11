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Ruhsatını verip kaçan sürücü: Alkollüydüm

Zonguldak'ta polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü Yağız Mert B., ruhsatını verdikten sonra kaçtı.

DHA | 11.09.2019 - 05:48..
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Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri Yağız Mert B.(21) yönetimindeki 67 AAG 452 plakalı motosikleti durdurdu. Polisin kendisinden evraklarını istediği Yağız Mert B., ruhsatını verdikten sonra motosikletiyle kaçtı.

Ruhsatını verip kaçan sürücü: Alkollüydüm

"BİRAZ ALKOLLÜYDÜM, O YÜZDEN KAÇTIM"

Sürücünün kaçmasının ardından arama çalışması başlatan ekipler, adres tespiti sonucu Kavaklık Mahallesi'nde oturduğu anlaşılan Yağız Mert B.'yi aramaya başladı.

Polisleri gören Yağız Mert B., yanlarına giderek, "Ehliyetimin gitmesinden korktum. Az bir şey alkollüydüm. O yüzden kaçtım. Beni buluyor zaten, başkasını bulmuyor. Adam on tane bira içti geziyor. Hep bana denk geliyor. Sizi görünce geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Ruhsatını verip kaçan sürücü: Alkollüydüm

2 BİN 500 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edilen Yağız Mert B.'ye 'alkollü araç kullanmaktan' 2 bin 500 TL ceza kesildi. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekilirken, Yağız Mert B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ruhsatını verip kaçan sürücü: Alkollüydüm

Ruhsatını verip kaçan sürücü: Alkollüydüm

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