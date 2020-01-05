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Malatya'da ruhsatsız dişçi muayenehanesine operasyon

Dişçi muayenehanesine düzenlenen operasyonda çeşitli silahlara ait 1620 mermi ile 39 av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

DHA | 05.01.2020 - 15:44..
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen dişçi muayenehanesi ve atölyesine operasyon düzenlendi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sabaha karşı belirlenen adrese yapılan baskında, 1220 adet 7,65 milimetre mermi, 400 adet 9 milimetre mermi, 39 av tüfeği fişeği, 1 ruhsatsız kırma av tüfeği, 460 gram esrar, 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı -2

6 GÖZALTI

Mermi, silah ve uyuşturucuya el koyan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince işlem yapılan iş yerinin mühürleneceği belirtildi.

Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı -1

Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı -3

Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı -4

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