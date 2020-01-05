Malatya'da ruhsatsız dişçi muayenehanesine operasyon

Hatay'da etkili olan yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası'ndaki evler sular altında kaldı, hayvanlar zarar gördü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 4 kişi öldü,1 kişi aranıyor.

6

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.