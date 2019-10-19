Ruhsatsız hastane 6 aylık hamile kadına kürtaj yaptı

İstanbul Bakırköy Florya'da, hamile olan F.S., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hekim olarak çalışan doktor Y.E'ye gelerek gebeliğini sonlandırmasını istedi.

1800 TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTI

Bunun üzerine yapılan tahlillerin ardından doktor Y.E, F.S.'ye gebeliğin çalıştığı hastanede sonlandırılamayacağını belirterek arkadaşına ait olan özel bir klinikte gebeliğin sonlandırılabileceğini belirtti. Doktor Y.E ve F.S bin 800 TL karşılığında anlaştı.

KÜRTAJ SIRASINDA FENALAŞTI

F.S. gebelik sonlandırma işlemi sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi doktor Y.E ve arkadaşı tarafından yapılan F.S. daha sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayına ardından savcılığın talimatı ile doktor Y.E. ve yardım ettiği iddia edilen B.A.'yı gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Doktor Y.E.ve P.K. ve klinik çalışanı P.K. Bakırköy Adliyesi'nde nöbetçi savcılığın tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALIŞTIĞI YERDE SONLANDIRAMAYACAĞI İÇİN ÖZEL KLİNİĞİ TERCİH ETTİ

Gözaltına alınan doktor Y.E. ifadesinde olayı şöyle anlattı: "F.S. gebeliğini sonlandırmak istediğini söyledi. Yaptığım muayenede 6 ay 1 günlük olduğunu yasal olarak gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığını düşünerek bazı tahliller yapılmasını söyledim. Yapılan tahlillerde gebeliğini sonlandırmasında bir sorun olmadığı kanaatiyle hastaya gebeliğini sonlandırabileceğimi söyledim. F.S.'nin gebeliğini çalıştığım yerde sonlandıramayacağım için kendisinin de isteğiyle özel bir birimde sonlandırabileceğimi aktardım. Hastanın evli olması nedeniyle kürtaj işleminin yapılması için eşinin rızasının gerektiğini söyledim."

"İŞLEMLERİN HİÇBİRİNDEN HABERİM YOKTUR"

İfadesi alınan klinik sahibi doktor B.A ise muayenehanelerinin halen kurulum aşamasında olduğunu söyleyerek aktif olarak hasta bakmadıklarını aktardı. B.A., doktor Y.E.'nin hasta getireceğini ve kürtaj yapacağını kendisine kesinlikle söylemediğini belirterek "Paranın bir kısmının bana verileceği hususu doğru değildir. Ben Y.E.'nin isteği üzerine sadece temiz bir oda ayarladım. İşlemlerin hiçbirinden önceden haberim yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Şüpheli P.K. ise reklam işi ile uğraştığını söyleyerek "Ben anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim. Hastanın damar yolu benim tarafımdan açılmamıştır. Kendisine anestezi ilacı da benim tarafımdan verilmemiştir. Hastanın damar yolu açma işlemini doktor Y.E. yapmıştır" dedi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan kürtaj işlemi yapılan F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.