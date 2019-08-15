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Rum aktivist, katliamın yıl dönümünde af diledi

1974 yılında EOKA-B örgütü tarafından katledilen 126 Türk'ün anıldığı gün Kıbrıslı aktivist Valanidou, özür paylaşımı yaptı.

DHA | 15.08.2019 - 17:07..
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Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

BİZİ AFFETMENİZİ İSTİYORUM

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türk anıldı.

Sosyal medya hesabından, "Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız." diye seslenen barış aktivisti Valanidou, "Sizden, size karşı işlenmiş Rum toplumunun tüm suç üyelerinin, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları için bizi affetmenizi istiyorum." dedi.

Rum aktivist, katliamın yıl dönümünde af diledi

"BİR DAHA SAVAŞMAYALIM"

"Bu milliyetçilerin ve şöven Rumların, Rumlara karşı da suç işlediğini biliyorsunuz" diye devam eden Valanidou, "Ortak ülkemizi seven bizler, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, ülkemiz ve bölgemizdeki barış için mücadelemize devam etmeliyiz. Bir daha asla savaşmamalı, bir daha asla toplumlarası çatışmalarda bulunmamalıyız. Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm Kıbrıslıların barış içinde yaşaması için yeterince büyük." ifadelerini kullandı.

Valanidou'nun paylaşımı medyada, 'katliam gününde anlamlı' çağrı şeklinde yer aldı. Kıbrıs'ta Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk katledilmişti.

Rum aktivist, katliamın yıl dönümünde af diledi

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