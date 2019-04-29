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Rum Başpiskopos: Kıbrıs'tan alışveriş yapan günaha girer

Başpiskopos Hrisostomos'un açıklaması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tepkisini çekti.

DHA | 29.04.2019 - 15:41..
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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, Paskalya Bayramı nedeniyle  Kıbrıslı Rumlara tepki gösterdi.

"KIBRIS'TAN ALIŞVERİŞ YAPANLAR, EŞCİNSELLİĞİ SAVUNANLAR KADAR DİNDEN SAPMIŞTIR"

Hrisostomos, Paskalya Bayramı nedeniyle Kıbrıslı Rumlara hitaben yaptığı açıklamada, "Her gün Kuzey'e alışveriş için geçen, yasadışı Ercan havaalanını kullanarak seyahat edenler, kürtajı savunan ve eşcinsel çiftlerin birlikte yaşayabilmesini destekleyenler kadar ulusal ve dini değerlerden sapmıştır" açıklaması yaptı.

Rum Başpiskopos: Kıbrıs'tan alışveriş yapan günaha girer

KKTC'DEN SERT TEPKİ: ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hrisostomos’un sarf ettiği sözlerin ‘tam anlamıyla Orta Çağ yaklaşımını ve zihniyetini’ yansıttığını savundu. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi;

"Başpiskopos yaptığı açıklamada, ülkemize geçip alışveriş yapan, seyahatleri için Ercan Havaalanı’nı kullanmayı tercih eden Kıbrıslı Rumları, hem ulusal hem de dini değerleri erozyona uğramış kesimler olarak niteleyen Orta Çağ zihniyetini ifade etmekten çekinmemiştir. Bu adada iki halk arasında güven ortamını oluşturacak olan en önemli unsur iki tarafın özellikle ticaret ekonomi ve turizm konularında daha fazla ilişki içerisine girmesi ve işbirliği yapmasıdır. Bu noktada Kıbrıs Rum yönetimine bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz, iki taraf arasında zaten var olan güven eksikliğini daha da geriye götüren bu açıklamaları kınayıp, iki halkı birbirinden uzaklaştıran açıklamalar yerine barışçıl ve iş birliğinin önemini vurgulayan mesajı Kıbrıs Rum toplumuna veriniz. İki taraf arasındaki geçişlerin karşılıklı olarak artması, ekonomi ve ticaret konularındaki ilişkilerin ve aktivitelerin kapsamının genişlemesi ve serbestleştirilmesi; yaratacağı ekonomik karşılıklı bağımlılık nedeniyle bu adada asıl ihtiyacımız olan şeydir."

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