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Rum Kesimi Rusya'nın Kıbrıs sorununu çözmesini istiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rusya'nın Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerinde aktif rol oynamasını istediğini dile getirdi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 16:31..
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Rum Kesimi Rusya'nın Kıbrıs sorununu çözmesini istiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rusya'nın önde gelen gazetesine bir röportaj verdi.

Bu röportajında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye'yle müzakerelere başlaması gerektiğini ve Rusya'nın da bu müzakerelere aracı olması gerektiğini dile getirdi.

Rum Kesimi Rusya'nın Kıbrıs sorununu çözmesini istiyor

"RUSYA BU SÜREÇTE AKTİF ROL OYNAYABİLİR"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 1974 yılında ikiye ayrılan adada çözüm için Rusya'nın aktif rol oynayabileceğini ve Moskova'nın çabalarının barış sürecini yeniden başlatabileceğini de sözlerine ekledi.

"LAVROV'DAN TÜRK TARAFIYLA KONUŞMASINI İSTEDİM"

Hristodulidis, G20 Zirvesi sırasında Lavrov'la bir görüşme yaptığını da belirtti. Hristodulidis Kıbrıs sorununa da değinerek, "Rusya'nın en iyi ilişkilere sahip olduğu ülke Türkiye. Bunu göz önünde bulundurarak, nisandaki Moskova ziyaretim sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Türk tarafıyla konuşmasını ve Ankara'yı müzakerelerin başlamasını sağlayacak tavizler vermeye ikna etmesini talep ettim. Daha sonra Lavrov, bunu Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla konuştuğunu söyledi." dedi.

Rum Kesimi Rusya'nın Kıbrıs sorununu çözmesini istiyor

"TÜRKİYE'NİN KIBRIS'TAKİ GAZ REZERVLERİNİN ÇIKARILMASINA KATILMASINI İSTİYORUZ"

Kıbrıs'ın, Ankara ve Moskova arasındaki yakınlaşmayı olumlu bulduğunu ve bunun Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu etki etmesini umduğunu kaydeden Hristodulidis, "Türkiye'nin Kıbrıs kıta sahanlığındaki gaz rezervlerinin çıkarılmasına katılmasını istiyoruz ancak Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunduktan sonra." diye ekledi.

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