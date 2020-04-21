Rum Kesimi, Yavuz için yine kınama yayınladı

Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak doğalgaz arayan Kıbrıs Rum Kesimi, Yavuz sondaj gemisinin tekrar Akdeniz'e açılmasıyla yeni bir kınama yayınladı.

Rumların yaptığı açıklamada, "Yavuz'un çalışmalarının yasa dışı olduğu ve derhal durdurulması gerektiği" ifadelerine yer verildi.

AB VE YUNANİSTAN'DAN DESTEK ARAYIŞI

Rum yönetimi, Yavuz'un Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Yunanistan hükümeti ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin bu adımının sözde "uluslararası hukuka aykırı" olduğu savunulan açıklamada, "Bu bir korsan eylemdir. Türkiye'nin yasa dışı olarak yürüttüğü sismik araştırmalar da korsan eylemdir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği tehlikeye sokan bir adımdır." ifadelerine yer verildi.

TUTUKLAMA TEHDİDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kışkırtıcı olduğu öne sürülen açıklamada, çalışmalarla Avrupa Birliği'ne de meydan okunduğu vurgulandı. Rum yönetimi, Türkiye'ye sondaj çalışmalarını sona erdirmesi çağrısı yaptı. Rum yönetimi ayrıca sondaj çalışmalarında görev alan gerçek ve tüzel kişiler için uluslararası hukuk nezdinde girişimler yapılacağı ifade etti.

AB DE DEVREYE GİRDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Rum devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Borrell'in konuyu yakından takip ettiğini ifade etti.

Borrell ve ekibinin, milli sondaj gemimiz Yavuz'un ilan edilen hareket alanları konusunda Kıbrıs Rum ve Yunan makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade eden Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz. Yüksek Temsilci ile ekibi arasında ve ayrıca bu konuda AB'nin diğer ülkelerinden gelen ortaklar arasında temaslar oldu." dedi.