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Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

GKRY'nin ABD, İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzalaması adada kriz çıkardı.

DHA | 05.07.2019 - 06:33..
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Rum Konseyi askeri anlaşmaları istemiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına karşılık ABD, İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzalamıştı.

Rum Konseyi, bir açıklama yaparak Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'ı yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada "Anastasiadis hükümeti Kıbrıs'ın geleceğini, elini, ayağını NATO tankına, İsrail, Fransa, ABD ile askerî anlaşmalara bağlamaya karar verdi. Kıbrıs, ezeli hedef olan askersizleştirmeden uzaklaşıyor ve bölgedeki emperyalist savaş girdabının gözüne giriyor."ifadelerini kullandı.

"ZORLA BARIŞI BOZACAKSIN"

ABD'nin Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması sürecini, değerlendiren Kıbrıs Rum Barış Konseyi bunu Türkiye'nin önünü kesmek olarak gördüğünü ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade ederek, "Silahlar ve savaşlar sadece ölüm, yıkım ve talihsizlik getirir. Anastasiadis hükümetini tehlikeli, Kıbrıs'ın askersizleştirme hedefine uymayan askerî anlaşmaları iptal etmeye ve işbirliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Kıbrıs halkını savaşlara, Kıbrıs hükümetinin savaş sever projelerine karşı çıkmaya, Kıbrıs'ta ve bölgemizde barıştan baş kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

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