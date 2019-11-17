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Rum medyası şiddeti körüklüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı yakıldığı ırkçı eylemlerin yapıldığı bir dönemde, Rum medyası, Rum tarafında her evde bir silah bulunduğunu yazdı.

DHA | 17.11.2019 - 16:59..
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Rum medyası şiddeti körüklüyor

Rum medyası, Türklere karşı saldırılarıyla gündeme gelen ELAM örgütünün KKTC bayrağı yaktığı ırkçı gösterilerinin yaşanmasının ardından, Rumların sahip oldukları silahları gündeme getirdi.

''HER EVDE BİR SİLAH''

Rum medyasının, “Her evde bir silah” manşetiyle verdiği habere göre, Güney Kıbrıs’ta ortalama 100 kişiye 36,4 silah düşüyor. Rumların, Irak, Suriye ve Lübnan’ın da aşarak dünya sıralamasındaki yerinin 5’incilik ve 9’unculuk arasında değiştiği bildirildi.


MANŞETTEN VERDİLER

Politis gazetesi haberi, “Silah tasarrufu oranında Irak’ı da geçtik. Rumlar, hiçbir denetim olmaksızın tamamen silahlı. Silahlar soygun veya cinayet gibi yasadışı faaliyetlerde kullanıldı" manşetiyle verdi.

155 BİN KAYIRLI SİLAH VAR

Güney Kıbrıs'ın nüfusunun bir milyon olduğuna dikkat çekilen haberde, "Yaklaşık 285 bin silah var. Bunların yaklaşık 155 bini kayıtlı silahlardır" ifadelerine yer verildi.

Rum medyası şiddeti körüklüyor

HER 3 KİŞİDEN 1'INDE SİLAH VAR

Rumların G-3, Kalaşnikof, Sa vz. 58 tipi hücum silahları kullandığına dikkat çekilen haberlerde; "25 ile 70 yaş aralığındaki, 3 kişiden 1’inin bir av tüfeği veya askerî tüfeği var" denildi.

 


Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor -1


Rum medyası: Rum tarafında her haneye bir silah düşüyor -3

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