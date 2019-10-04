Rum yönetimi Türk gemilerinden rahatsız

Kıbrıs Karpaz açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi, tekrar Doğu Akdeniz sularına açıldı.

TUTUKLAMA TEHDİDİ

Yavuz sondaj gemimizin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi, Rumların dikkatini çekti.

Rum yönetimi, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz." açıklamasıyla, gemi çalışanları hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla tehdit etti.





"TÜM ARAŞTIRMA GEMİLERİNİ ÇEKİN"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğunu iddia eden Rum yönetimi, "Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktan çekinmeyen, uluslararası meşruiyetten hızlı ve kesin bir şekilde uzaklaşmayı seçen Ankara'nın pervasızca kışkırtıcı davranışının teyididir. Türkiye, yasa dışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir." açıklamasını yaptı.

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