Rumeli Kavağı'nda balık dolu bir gün

Rumeli Kavağı'na gidince ne yapılır biliyor musun? Denize iskelesi olan lokantalardan birine oturulur ve garsona "Usta siz masayı bir güzel donatın'' denir. Şöyle taze bir kalkan balığı siparişi verir, yanına da turşunu söylersin. Burası eskiden Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerinin konaklama yeriymiş. Şimdi keyifseverlerin turistik mekanı. İnsan vapurdan inince kendini küçük bir Yunan adasında sanıyor. Boğaz'a karşı balık yemeden önce biraz gezelim mi?

ULAŞIM KOLAY İŞ

Sarıyer merkezden Karadeniz yönüne giderken en fazla beş dakika uzaklıkta.Toplu taşıma ile gideceksen, Yenikapı-Hacıosman metrosuna bindiğinde son durak olan Hacıosman’da iniyorsun. Dışarı çıktığın noktada minibüs ve otobüs seçeneklerinden birine binebilirsin. Araçla gideceksen Sarıyer’den bağlantı var. Sarıyer’den sonra sahil yolunun uzantısında önce bir tepe çıkıp sonra düzlüğe indiğinde 5 dakikalık yol seni Rumeli Kavağı’na getirecek.

SICAK GÜNLERİN ELİ KULAĞINDA

Şimdi havalarda ısınmaya başladı, kanımız kaynıyor. İki güneşli gün gören kendini sokağa atıyor. Ne yalan söyleyeyim, sıcağa hasret kalmadık değil. Sahil her zaman bir tercih sebebi olsa da, cumartesi, pazar Rumeli Kavağı'nda bir başka. İstanbul Sarıyer'e bağlı küçük ve oldukça şirin belde burası. Aslına bakarsan Rumeli Kavağı için uzun uzun 'gezilecek yerler listesi' bile yapamayız. Burayı ilginç yapan kuşkusuz balık sofraları ve insana yaşattığı o hafta sonunun damakta kalan tadı.





EVLERİN GÜZELLİĞİNİ ÇEKMEYE DOYAMADIM

Ben bu sokaklarda yürümeye başladığımda kavakların arkalarındaki yaşama şahit oldum. İki katlı köy evleri, evlerin bahçelerinde horozlar, dev ağaçlar, çok bakımlı bir mezarlık ve bir başka sokakta ise merdivenlerin hakim olduğu büyük balkonlu evler gördüm. Bahar dalları açmış, çiçeklerin kokusu mis gibi havaya karışmıştı. Değmeyin keyfime!

Ruhu zamana yenik düşmemiş. Restore edilmiş evler de var, hâlâ eski, ahşap mimarisini koruyan da.

UFAK BİR BALIK FİYAT ANALİZİ YAPTIM

Burası buram buram balık kokan bir köy adeta. Evlerin çitlerinde balık ağları atılmıştı. Aralardan dolana dolana meydana kadar geldim. Küçük bir kahvehane, yanında dondurmacı ve sıra sıra küçük balıkçılar... İtiraf edeyim, buraya kadar balık yemeye geldim. Girdiğim restoranların birinde midye tava 10 lira, hamsi 20 liraydı. Küçük bir fiyat analizi yapmaya başladım. Biraz yürüyüp kumsala doğru giderken restoranların lüks derecesi artıyordu. Yoldan buyur ettiler, beni uzaktan görmüşler; pazarlığa açık bir esnaf olduğunu anladım tabii.Orta koridorda yan yana dizili balık satıcıları ile sohbet ettim. Burada da şehrin içindeki balıklarla fiyat karşılaştırdığımda rakamlar yarı yarıyaydı. Anlayacağın, istediğin balık olsun, ister ekmek arası ye, ister masana güveçte söyle. Tercih de, fiyat da sana göre değişir.

BİR BALIK YEMEK, BİR DE MANZARA İÇİN BURADASIN

Sonra ilk önce balıkçı teknelerinin olduğu yere, sonra plajların olduğu kısma doğru yürüdüm. Yemek için ilk girdiğim yere tekrar gittim. Salata, su, kola, hamsi, midye tava toplam 57 lira ödeyip, çıktım. Sonra oradan Sarıyer’e kadar yürüdüm. Yaya yürüyüşü için çok elverişli bir yer değil. Çünkü dar ve yaya yolu kısıtlı. Önce bir yokuş çıktım, midye avcılarının midye torbalarını güçlükle taşımalarını, ağları onaran balıkçıları, sahilde yaktığı ateşte çay yapanları tepeden seyrettim. Sonra yokuş aşağıya Boğaz’ı geçen gemileri, köprüleri, karşı sahildeki Anadolu Hisarı’nı izledim. Telli Baba Türbesi’nin önünden geçtim. Sarıyer’e giriş noktasındaki evler, yoldan denize direk açılan kıyı yapıları da gerçekten çok çekiciydi.

Basit bir güneşli Pazar günüme renk katan Rumeli Kavağı'na seni de beklerim. Aşağıya gezerken çektiğim birkaç anlık fotoğraf bırakıyorum. Şimdiden planla ve git diyor sana da güzel bir gün diliyorum.