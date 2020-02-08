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Rumlar, 240 milyon euroluk Fransız füzesi alacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olan Rumlar, askeri yönden ordularını güçlendirmeye başladı.

DHA | 08.02.2020 - 15:10..
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Rum Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrasında hava ve kıyı savunma gücünü artırmak için Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri alımı için Fransız MBDA şirketi ile sözleşme imzaladı.

240 MİLYON EURO

Rumlar böylece 1980'den kalma Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) eski sistemlerini modernize edecek.

Rum Savunma Bakanlığı, Fransız MBDA şirketine füzeler için 240 milyon euro ödeyecek.

Anlaşmaya göre; Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon euro ödenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun operasyonel kapasitesinin artırılması çerçevesinde sözleşme imzalandığını duyurdu.

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