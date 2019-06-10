Rumlar Fatih gemisi mürettabatına tutuklama kararı çıkardı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, mayıs ayından beridir Kıbrıs'ın 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı.

ULUSLARARASI GİRİŞİM BAŞLATTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkındaki tutuklama kararında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere sondaj konularında uzman üç şirketle iş birliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.