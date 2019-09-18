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Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor

Türk tarafının Kapalı Maraş'ın adımından rahatsızlığını dile getiren Rum lider, müzakereler için şart koştu.

DHA | 18.09.2019 - 17:03..
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Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor

Güney Kıbrıs'ta Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda bir konuşma yapan Nikos Anastasiadis, gündemi değerlendirdi.

Rum lider, müzakerelerin yeniden başlaması için Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİNE 'YASA DIŞI' İFADESİ

Anastasiadis, "Biz Türkiye’nin sonunda aktif olarak yasa dışı faaliyetlerine son vererek, müzakere ortamının uygun bir şekilde yaratılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz." dedi.

Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor

KINAMA BEKLİYOR

Uluslararası topluma da Türkiye'yi kınama çağrısında bulunan Rum lider, “Türkiye’nin, (Rum) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetleri egemenlik haklarının açık bir ihlalidir, Birleşmiş Milletler’in Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırıdır.“ dedi.

Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor

KAPALI MARAŞ RAHATSIZLIĞI

Türk tarafının Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarını da eleştiren Anastasiadis, şöyle devam etti: “Türk tarafının Kapalı Maraş'ı yerleşime açma planları da uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırıdır. Söz konusu davranışlar, BM Anlaşması ve uluslararası hukuka aykırı aynı zamanda Kıbrıs’ta ve bölgede barış ve istikrara bir tehdit, Kıbrıs sorununa kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme varılması amacıyla müzakerelerin başlaması için gereken olumlu bir havaya ters olduğu için açıkça kınanmalıdır.”

Rumlar müzakerede Doğu Akdeniz'i bahane ediyor

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