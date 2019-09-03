Rus ve Çinli yatırımcıların gözü Kapalı Maraş'ta

Kapalı Maraş'ın, 13 Ağustos 1974 ikinci Barış Harekâtı sonrası Türk tarafının yönetimine geçmesinin ardından, sivillerin girişine izin verilmiyordu.

1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının ziyaretine açılmıştı.

RUS VE ÇİNLİ YATIRIMCILAR BÖLGEYE GÖZÜNÜ DİKTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin tek taraflı olarak Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatması, yatırımcıların gözünü bölgeye yöneltti. Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974'ten önce Kapalı Maraş'ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

BM'YE ŞİKAYET EDECEKLER

Rumların sözde Kapalı Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş konusunu AB'nin gündemine taşıyacaklarını belirterek, "Brüksel'e giderek birtakım görüşmeler yapacağız." dedi.

YABANCI ŞİRKETLERE SATMAYIN UYARISI

1974'ten önce Maraş'ta mülkleri olanlara çağrı yapan Yoannu, "Maraş kökenli vatandaşlarımız dikkatli olmalılar. Yabancı şirketler ile sermayelere mallarını satmamalılar.” uyarısı yaptı. Rum göçmenlerin zorluk çekmemesi için Rum yönetiminin de yardımcı olması gerektiğini ifade eden Yoannu, "Maraş'ta verilecek mücadele, Kıbrıs konusu açısından da önemli." diye konuştu.

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