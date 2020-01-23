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Rumlarda, 'Türkiye sondaj bilgilerine sahip' paniği

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Rumların sözde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan 8’inci parselde sondaj çalışmalarına başlaması, ülkede paniğe neden oldu.

DHA | 23.01.2020 - 16:11..
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Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini 8'inci parsele göndermesi sonrasında Rum tarafı, alarma geçti.

Rum yönetimi, Yavuz'un seyir durumunu dakika dakika izledi.

"ÇEVRİLDİK"

Yavuz gemisi, Rumların sondaj çalışmaları için belirlediği 8'inci parsele giriş yaptı. Rum medyası, bu olayı 'Çevrildik' başlığıyla servis etti.

Rumlarda, 'Türkiye sondaj bilgilerine sahip' paniği

"BİLGİLER TÜRKİYE'NİN ELİNDE"

Bunun üzerine Rum tarafında, sondaj bilgilerinin Türkiye'nin eline nasıl geçtiği yönde araştırma başlatıldı. Tartışmalar üzerine Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye’nin 8’inci parsele ilişkin araştırmaları bir şekilde elde ettiğine dair bilgilere sahip olduklarını söyledi. Rum Sözcü, "Türkiye, bir şekilde çalışmaları elde etmiş." dedi.

Rumlarda, 'Türkiye sondaj bilgilerine sahip' paniği

'TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURMUYOR'

Ana muhalefet AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da "Önemli olan ve bizi rahatsız eden Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izin verdiği bir parsele gidip sondaj yapması ve bu tutumu durduracak kimsenin olmamasıdır." diye konuştu.

Rumlarda, 'Türkiye sondaj bilgilerine sahip' paniği

Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve ELAM da Rum hükümetini, derhal kendilerine bilgi vermeye çağırdı.

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