Rumlar'dan Kıbrıs'ı birleştirelim mesajı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades, Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Fileleftheros gazetesine açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine yeni bir mektup göndermeye kendisini neyin teşvik ettiği sorusuna karşılık Anastasiadis, mektubu göndermekteki amacının son yaşanan olaylara ilişkin ayrıntılı bilgi vermek olduğunu, bu bahaneyle de müzakerelere Crans Montana'da kaldıkları yerden devam etme niyetini yinelediğini söyledi.

EYLEMLER BİTERSE MÜZAKERELER BAŞLAR

Müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması ve gerek Türkiye, gerekse Kıbrıs Türk tarafının kabul edilemez tezleri sebebiyle oluşan engellerin aşılmasına dair önerilerini mektupta dile getirdiğini savunan Anastasiadis, Rum Ulusal Konsey'in ileri sürülen Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği MEB'indeki “yasa dışı eylemlerinin” sona erdirilmesi koşuluyla müzakerelerin yeniden başlayabileceği yönünde kararını da yinelediğini ifade etti.

Mektubunda zorlukların aşılması çerçevesinde parlamenter demokrasi şeklindeki alternatif önerilere değindiğini belirten Anastasiadis, ayrıca siyasi eşitlik unsuruna Kıbrıslı Türkler tarafından dile getirildiği şekliyle değil nasıl ele alınması gerektiğine değindiğini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin doğal zenginlikleri üzerindeki haklarını hiçbir zaman inkar etmediklerini, hiçbir zaman Kıbrıslı Türklerin haklarını yağmalama niyetinde olmadıklarını öne süren Anastasiadis, hidrokarbon konularının merkezi hükümete ait olduğuna ve gelirlerin paylaşımına dair uzlaşıların bulunduğunu hatırlatmak istediğini söyledi.

2 DEVLETTEN BAHSETMEDİM

İkili görüşmelerinde iki devletli çözümden bahsettiğine ilişkin tartışmaların sorulması üzerine ise Anastasiadis, “Hiçbir zaman iki devletli çözümden bahsetmedim. Söylediğim şey, çıkmaz durumunda atılacak sonraki adımın ne olacağına kafa yormamız gerektiğidir. Yetkilerin merkezden uzaklaştırılmasından bahsettiğimde, güya o dönemde güçlü merkezi hükümette uzlaştığımız şeklindeki temel ilkeden uzaklaştığımız söylendi. Merkezi hükümet ne kadar güçlü olursa, ne kadar çok yetkiyi kendinde toplarsa, çözümün fonksiyonel ve kalıcı olması da o kadar zor olacaktır. Kıbrıslı Türkler bunu müzakere etmeyi reddetmedi ancak bazı siyasi güçler bunu kabul etmeyi reddediyorlar. E çözüme nasıl ulaşacağız? Statüko her geçen yıl Kıbrıslı Rumların aleyhine işliyor” dedi.

Müzakerelerin hemen başlaması için gerekli şeyleri yerine getirmediğine dair eleştirilere de yanıt veren Anastasiadis, kendisini eleştirenlerin karşısına müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak elle tutulur bir öneriyle gelmediklerini söyledi.