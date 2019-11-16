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Rumlardan KKTC bayrağına saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakıldı.

DHA | 16.11.2019 - 23:42..
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Rumlardan KKTC bayrağına saldırı

Güney Lefkoşa'daki Ledra Caddesi’nde toplanan Rumlar, Türkler aleyhine slogan atarak eylem yaptı. Yunan bayrakları taşınan eyleme Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM da destek verdi.

"BARIŞÇIL BİR KIBRIS İSTİYORUZ"

Eylemde konuşan Yiannis Lapithios adlı Rum, ordular ve yabancı müdahaleler olmaksızın barışçıl ve herkesin ulaşabileceği bir Kıbrıs istediklerini söyledi.

Rumlar, KKTC bayrağı yaktı -1

KKTC'DEN TEPKİ

Rumların bayrak yakma eylemine KKTC'den sert tepki gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır" dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKI BUNA ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise "Kıbrıs’ta, halkların değerlerine saygısızlık yaparak, bir amaç elde edeceğini umanlar, unutmasın ki Kıbrıs Türk halkı buna asla geçit vermeyecektir. Bayrağımız, gönderden inmeyecektir" diye konuştu.

Rumlar, KKTC bayrağı yaktı -2

Rumlar, KKTC bayrağı yaktı -3

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