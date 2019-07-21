Rumlardan KKTC tarafına saldırı

Irkçı Rum gruplar akşam saatlerinde Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas sınır kapısı ve çevresinde bulunana nöbet noktalarına ellerinde bulunana Molotof ve meşaleler ile saldırılarda bulundular, saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

TSK BİRLİKLERİ ÖNLEM ALDI

Rum polisin herhangi bir güvenlik önlemi almazken Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir alındı.

Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.