taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Rumlardan KKTC tarafına saldırı

Kendilerine 'Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi' diyen 200 kişilik bir grup, GKRY tarafından ara bölgeyi ihlal edip Türk askerlerinin nöbet tuttuğu yerlere Molotof kokteylleriyle saldırdı.

İHA | 21.07.2019 - 04:28..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Irkçı Rum gruplar akşam saatlerinde Yunanistan bayraklarıyla bir araya gelerek Ledra Palas sınır kapısı ve çevresinde bulunana nöbet noktalarına ellerinde bulunana Molotof ve meşaleler ile saldırılarda bulundular, saldırı sonrası atılan maddelerin sebep olduğu küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

Rumlardan KKTC tarafına saldırı

TSK BİRLİKLERİ ÖNLEM ALDI

Rum polisin herhangi bir güvenlik önlemi almazken Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sınır birlikleri teyakkuza geçirilerek olası başka bir saldırıya karşı tedbir alındı.

Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak olası başka eylemlerin yapılmaması konusunda Rum tarafının uyarılması istendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

Pompeo'dan Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na S-400 sitemi

36
Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

Bosna Savaşı'nın 86 kurbanı daha defnedildi

24
Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

Fatih'te borç kavgası kanlı bitti

40
Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

Mağaza çalışanı Microsoft'dan 10 milyon dolar çaldı

5
Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

3
Maçka Parkı kapkaççısı 3 kişi yakalandı

Maçka Parkı kapkaççısı 3 kişi yakalandı

9
Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

Trump, gözaltına alınan rapçi ASAP Rocky'e kefil oldu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir