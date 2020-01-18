Rumlardan Türkiye'ye Libya kınaması

Türkiye'nin eylemlerini ‘uluslararası ve deniz hukukunun açık ihlali' ve ‘Akdeniz genelinde güvenliği, barışı ve istikrarı baltalayan bir adım’ olarak nitelendiren Rumlar, Birleşmiş Milletler’e Türkiye’nin hem kendileri, hem de Avrupa Birliği tarafından uygulanan silah ambargosuna yönelik tutumunu izlemesi çağrısında bulundu.

AB YAPTIRIM UYGULASIN

Rum vekiller, en azından AB içinde Ankara'ya karşı gerektiğinde yaptırımlar uygulayabilmek için böyle bir izlemenin gerekli olduğuna oy birliğiyle karar verdi.