Rus ailelerin en çok tercih ettiği ülke Türkiye

Rusya’da, yurt dışından 30’dan fazla ülkeye yönelik yapılan 200 bini aşkın tur incelendi.

İnceleme sonucunda Rus ailelerin yüzde 36’sının bu yaz çocukları ile birlikte Türkiye’ye gitmeyi planladığı öğrenildi.

İKİNCİ SIRADA YUNANİSTAN VAR

Türkiye’den sonra en çok tercih edilen ülkeler arasında yüzde 34 ile Yunanistan, yüzde 31.5 ile Bulgaristan yer aldı.

YÜZDE 58'İ TÜRKİYE'DE

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre 12 yaş ve altındaki çocuklarının yüzde 58’inin Türkiye’de tatil yapacağı aktarıldı.

İncelemeye göre, tatilcilerin büyük kısmı 0-2 yaş arası bebekleri ile en çok Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni tercih etti.