Rus anne 33 yaşında 11’inci çocuğunu doğurdu

Rusya’nın başkenti Moskova'ya bağlı Malaya Dubna bölgesinde, 14 yıl önce evlenen çift, evliliklerinden itibaren hemen hemen her yıl çocuk sahibi oldu.

11'İ NCİ ÇOCUĞUNU DOĞURDU

5 erkek ve 5 kız çocuğu sahibi olan 33 yaşındaki kadın, 11’inci çocuğu olarak kız bebeği dünyaya getirdi. Kadının, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu öğrenildi.

AİLEYE 20 BİN RUBLE MAAŞ YARDIMI YAPILACAK

Hastanenin basın servisi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun yıllardır Rusya nüfusunu arttırma yönündeki politikalar gereği aileye devlet tarafından sosyal yardımların yapılmaya devam edildiği açıklanırken, Moskova Belediyesi tarafından aileye her ay 20 bin ruble maaş yardımı yapılacağı da belirtildi.