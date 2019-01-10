Alanya'ya Rus asıllı belediye başkan adayı

Alanya ilçesinde yaşayan iş ve proje geliştirme uzmanı 35 yaşındaki Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, 2010'da geldiği Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.

1 YIL ÖNCE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçtiğini aktaran Çetinkaya, Alanya'yı daha büyük bir turizm merkezi yapmak için başkan adayı olacağını dile getirdi.

Gerekli tecrübesinin bulunduğunu ve çalışma ekibini kurduğunu belirten Çetinkaya, en önemlisi de bir vizyonunun olduğunu söyledi.

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