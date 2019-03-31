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Rus asıllı Türk vatandaşı bağımsız aday oyunu kullandı

Antalya'da yerel seçimler için oyunu kullanan bağımsız belediye başkan adayı Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, "Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım, kazanan Türkiye olsun” dedi.

İHA | 31.03.2019 - 15:10..
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Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Rus uyruklu Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelerek 1053 numaralı sandıkta eşiyle beraber kullandı.

Rus asıllı Türk vatandaşı bağımsız aday oyunu kullandı

"KAZANAN TÜRKİYE VE ALANYA OLSUN"

Okul bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetinkaya, seçimde herkese başarılar dilediğini aktardı.

Çetinkaya,”Seçimlerde herkese başarılar diliyorum. Ülkemize ve Alanya’mıza hayırlı olsun. Biliyorsunuz umudumuz büyük ve tabii ki bu yola kazanmak için çıktık. Ama ne olursa olsun zaten kararı halk verecek. 31 Mart’tan sonra biz yine devam edeceğiz ve Alanya için çalışacağız. Biz kazanmayı düşünüyoruz ama dediğim gibi kararı halk verecek. Ben bu yola Alanya ve Türkiye için çıktım. Bu yüzden kazanan Türkiye ve Alanya olsun” dedi.

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