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MSB: Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Soçi mütabakatı kapsamında yapılacak faaliyetlerin planlanmaya başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 20:43..
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekatı'nın başarıyla sona ermesinden sonra, Rusya Federasyonu ile varılan mütabakat çerçevesinde, bölgede yapılacak faaliyetlerin Türkiye'ye gelen Rus Askeri Heyeti ile planlanmaya başlandığını açıkladı.

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yayınlanan açıklamada, ''Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.'' ifadeleri kullanıldı.

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