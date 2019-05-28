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Siviller için Rus askeri üniformaları podyumda

Savunma Bakanı Şoygu'nun katıldığı törende, kendisine de askeri kıyafet hediye edildi.

İHA | 28.05.2019 - 11:22..
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Rus rap sanatçısı Timur Yunusov tarafından yeni kurulan ‘Black Star’ isimli giyim firması, tek bir tarz üzerinden moda oluşturma düşüncesiyle faaliyetlere başladı.

Şirket, Rus ordusu tarafından kullanılan askeri kıyafetlerin sokak tarzına uyarlanması kararını aldı.

Siviller için Rus askeri üniformaları podyumda

ÇOK BEĞENİLDİ

Üretilen kıyafetler Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kabinenin katıldığı defileyle tanıtıldı. Rap sanatçısı Timur Yunusov, defilede Şoygu’ya özel tasarlanan askeri kıyafeti hediye etti. Yaz ve kış sezonları için tasarlanan kıyafetler defilede mankenler tarafından meraklılara tanıtılırken, modaseverler yeni askeri tarza tam puan verdi.

Siviller için Rus askeri üniformaları podyumda

DİKKAT ÇEKEN PARÇALAR

Defilede en dikkat çeken parçalar ise çelik yelekli asker kıyafeti, bomba imha ekibi kıyafeti, piyade kıyafeti, komando kıyafeti, askeri tişörtler, şapkalar ve askeri botlar oldu.

Oluşturulan yeni markaya ait askeri kıyafetler, Moskova’daki Rusya Savunma Bakanlığı binasında bulunan mağazadan satın alınabilecek.

Siviller için Rus askeri üniformaları podyumda

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