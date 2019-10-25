Rus askerleri Türkiye-Suriye sınırında

Türkiye ile Suriye arasında Soçi'de, Suriye mutabakatı yapıldı. Bu kapsamda iki ülke, sınırda çalışmalarını artırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, bu mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi.

300 ASKER POLİSİ ÖZEL GÖREV İÇİN SURİYE'DE

Rus askeri polisinin, terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLECEK

Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği belirtildi.