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Rus askerleri Türkiye-Suriye sınırında

300 Rus askeri polisi, özel görev için Türkiye-Suriye sınırına ulaştı.

AA | 25.10.2019 - 12:03..
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Türkiye ile Suriye arasında Soçi'de, Suriye mutabakatı yapıldı. Bu kapsamda iki ülke, sınırda çalışmalarını artırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, bu mutabakat çerçevesinde gönderilen takviye birliklerinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı belirtildi.

300 ASKER POLİSİ ÖZEL GÖREV İÇİN SURİYE'DE

Rus askeri polisinin, terör örgütü YPG/PKK unsurları ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yardım edeceği kaydedilen açıklamada, "Çeçenistan Cumhuriyeti'nden Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 300 askeri polisi, özel görevler yapmak için Suriye'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Rus askerleri Türkiye-Suriye sınırında

ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLECEK

Açıklamada, Rusya'nın, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssüne 20'den fazla "Kaplan" ve "Tayfun" zırhlı aracı gönderileceği belirtildi.

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