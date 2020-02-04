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Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı

Rusya’da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL’ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.

İHA | 04.02.2020 - 08:10..
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Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde Viaçeslav isimli şahıs, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu.

Baba, ilanda fotoğraflarını da paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı ‘Maşa ve Koca Ayı’ isimli çizgi filmdeki ‘Maşa’ karakterinden esinlenerek yazdı.

Baba kızına 5 bin ruble, yani 470 Türk lirası değer biçti.

Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı

SİBER POLİSLER DEVREYE GİRDİ

Kızını satın almak isteyenler ile şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden siber polisler, yasal işlem başlattı.

EDİTÖR DE SORGUYA ALINDI

Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba, gözaltına alındı. Bölge savcılığı babanın ‘insan ticareti’ suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi.

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