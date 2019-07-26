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Rus Başkonsolos vize açıklaması yaptı

Yeşil ve gri pasaportlara vize kaldırma müjdesinin ardından Türk vatandaşlardan çok sayıda talep geldi.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 16:44..
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Rus Başkonsolos vize açıklaması yaptı

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırma yönündeki kararını 'beklenen ve memnuniyet verici' bir gelişme olarak nitelendirdi.

"YAKIN ZAMANDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Antalya’da gerçekleşen Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı’nda Sputnik’in sorularını yanıtlayan Başkonsolos Rogoza, “Vize kararı, bizim çok uzun zamandır beklediğimiz bir karardır. Şahsi kanaatim, bu vizenin çoktan kaldırmış olması gerektiği yönünde. Ama bu olumlu adım neticede atıldı. Şimdi 1 hafta belki 10 gün sürecek bir formalite süreci var. Türk tarafı bu süre içerisinde kararı onaylayacak ve karar yakın zamanda yürürlüğe girecektir.” diye konuştu.

Rus Başkonsolos vize açıklaması yaptı

"ÇOK SAYIDA TELEFON ALDIM"

Başkonsolos Rogoza, “Kararın açıklanmasının ardından dün, 1-2 saat içerisinde ‘Yeşil pasaportum var, ne zaman gidebilirim’ diye en az 15 tane telefon aldım. Dün verilmiş olan karar Türk tarafından iyi bir şekilde karşılanan bir konudur. Bunu takip ediyoruz.

BİRAZ DAHA BEKLESİNLER

En yakın zamanda yürürlüğe girmiş olacağından eminiz. Fakat bunu biraz beklememiz gerekiyor. Hemen şu anda yeşil pasaportu olanlar cebine koyup Rusya’ya gitmesinler. Biraz daha beklesinler. Resmi bir ilan yapıldıktan sonra herkese tüm misafirlerimize ‘hoşgeldiniz’ diyeceğiz. Mağduriyet olmaması için bu husus önemli” dedi.

Rus Başkonsolos vize açıklaması yaptı

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