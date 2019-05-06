Rus casusu balinaya Putin'i anımsatan isim

Norveç’te yayın yapan NRK televizyonu, Rusya’nın casusu olduğu düşünülen beyaz balinaya isim verildiğini duyurdu.

Yapılan oylama sonucunda 25 bin kişinin büyük bir bölümü, tercihini Norveççe balina anlamına gelen ‘hval’ sözcüğü ile Rus liderin önadından türetilen Hvaldimir’den yana kullandı.

Oylamaya katılanların yüzde 30’undan fazlası da İngilizce balina anlamındaki whale sözcüğünden türetilen Whaledimir’i seçti.

Üçüncü popüler seçenek de kurgusal ajan karakteri James Bond’dan esinlenilen Ajan James Balina’ydı.

Öte yandan Hvaldimir’in üzerindeki kemer de inceleme için Norveç polisine verildi. Norveç Polisi Sözcüsü Martin Bernsen, balinanın bir şüpheli olmadığını ve ajanlıkla suçlanmayacağını söyledi. Ancak balinanın izlenmeye devam edileceği belirtildi.

‘EĞİTİMİNDE PUTİN YER ALDI’ İDDİASI

Balinaya dair Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi, ancak Tromso Üniversitesi Deniz Biyolojisi Bölümü’nden Profesör Audun Rikardsen, “Kimse gelip onu geri almak istemediğine göre, bu konunun çok dikkat çekmesini istemediklerinin işareti” dedi.

Rikardsen, ismini belirtmediği Rus kaynaklara dayanarak, bu tür balinaların eğitiminde Putin’in yer aldığı iddiasında dahi bulundu.Balinanın kemerinde ‘St. Petersburg’ yazmasının spekülasyonları artırmasına rağmen Rikardsen, bu teorinin güvenilir olmadığını, zira balinanın bu durumda Norveç kıyısına gelmesinin üç ay süreceğini söyledi.

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