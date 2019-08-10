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Rus çift Marmaris'teki bir yatı çaldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hırsızlık şebekesi, piyasa değeri 1,5 milyon euro olan lüks yatı, film senaryolarını aratmayan yöntemle çaldı.

DHA | 10.08.2019 - 17:12..
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait 'Ghost 3' isimli 21 metre uzunluğundaki yelkenli yat, 13 Temmuz'da Rus olan karı koca görünümündeki çift tarafından bir hafta süre için 12 bin euroya kiralandı.

ÇALINDIĞI 6 GÜN SONRA ANLAŞILDI

Çift, aynı gün akşam saatlerinde teslim alıp marinadan çıkardıkları yatı, Marmaris açıklarına demirledi. Şirketin takip sistemine göre bir hafta süreyle Marmaris koylarını gezdiği görülen yatın, çalındığı ise 19 Temmuz günü teslim edilmemesiyle ortaya çıktı.

Rus çift Marmaris'teki bir yatı çaldı

PLANLARINI KUSURSUZ İŞLETMİŞLER

Yatın teslim edilmemesi üzerine şirket yöneticileri, polise ihbarda bulundu. Polisin ve bağlantı kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, güvenlik kamerası kayıtları da incelenerek şebekenin hırsızlık yöntemi ortaya çıkartıldı. Buna göre yatı teslim alan iki kaptan ile Rus çift, aynı gece Marmaris açıklarına demirleyen yatı, yanlarına gelen üç kişiye teslim edip, ayrıldı.

Rus çift Marmaris'teki bir yatı çaldı

FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HIRSIZLIK

Bu üç kişinin yattaki takip sistemini söktükleri, şirketin şüphelenmemesi için başka bir tekneye taktıkları, o teknenin sürekli Marmaris koylarını dolaştığı belirlendi. Piyasa değeri 1,5 milyon euro olan yat ise bu sırada şebeke üyeleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. Yatın nerede olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürerken, uluslararası sularda olma ihtimaline karşı Interpol de devreye girdi.

Rus çift Marmaris'teki bir yatı çaldı

"BAŞKA KITAYA GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Dünyada sadece 67 tane bulunan yatı çalan ve planlarını kusursuz işleten şebeke üyelerinin bulunmasını beklediklerini, ancak tek bir ipucu bile elde edilemediğini söyleyen firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Bizden normal yöntemlerle yatı kiraladılar. Sonra yat kayboldu. Biz sık sık yatın nerede olduğunu kontrol ediyorduk ama hep yakınımızda gördük. Meğerse o da hırsızların bir oyunuymuş, takip sistemini başka bir tekneye takmışlar o da koyları dolaşıp durmuş. Son gün de takip cihazını denize atıp, tekne gitmiş. Yat dünyada sayılı. Bulunmaması ilginç. Ben yatın, açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum." dedi.

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