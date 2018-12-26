Rus Dışişleri: Türkiye ile Münbiç'te koordinasyon içindeyiz

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya, Türkiye'nin, Suriye'nin Münbiç bölgesindeki Kürt güçlere harekat düzenlemesine beklentisine ilişkin bir soru yöneltildi.

''TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ KOORDİNASYON, OPERASYONLARI DA KAPSIYOR''

Rus Sözcü soru karşısında, "Görüşlerimizi ve Suriye konusunda herhangi somut bir politikanın gerçekleştirilmesini, Türk meslektaşlarımızla sıkı bir biçimde koordine ediyoruz. Bu koordinasyon, dış politika alanında olduğu gibi sahada terör karşıtı askeri operasyonlar düzenlenmesi alanında da geçerli" dedi.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞECEK

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararını bekletirken ve ABD de Suriye'deki askerlerini geri çekmeye hazırlanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in, Suriye'yle ilgili bu son gelişmeleri ele alacakları bir görüşme yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Bu arada Türk Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Fırat'ın doğusundan ABD güçlerinin çekilmesinden sonra, Rusya'yla da iş birliği yürütüleceğinin mesajını vermişti:

"Rusya ile de yakın bir çalışma takvimi içerisine gireceğiz. Ortaya çıkan yeni dinamikler ışığında Rusya ile koordinasyon çalışması başlatılacak, devam edenlere ilave olarak söylüyorum, Fırat'ın doğusu için."